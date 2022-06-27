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Происшествия27 июня 2022 12:00

Выдумала историю, чтобы не узнала семья. Жительница Мурманска сообщила о разбое в полицию, потеряв телефон

Жительница Мурманска соврала полицейским о краже телефона и попала под уголовное дело
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Девушке пришлось признаться в ложном доносе.

Девушке пришлось признаться в ложном доносе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

21-летняя мурманчанка выдала свою рассеянность за преступление. Девушка обратилась в полицию, рассказав, что вечером на нее якобы напал незнакомец, который похитил ее мобильный телефон.

Стражи правопорядка предупредили северянку об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, однако она продолжала настаивать на своем заявлении.

- Факт совершения преступления не подтвердился. Полицейские выяснили, что мурманчанка выдумала историю о разбойном нападении. Телефон она просто потеряла, но решила скрыть этот факт от членов семьи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Девушке пришлось признаться в ложном доносе. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Северянке грозит до двух лет лишения свободы, она находится под подпиской о невыезде.

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