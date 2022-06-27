Житель Мурманской области погиб в Псковской области во время езды на квадроцикле

Пока не сообщается, сел мужчина за руль трезвым или нет. Фото: pln-pskov.ru

В Псковской области 26 июня погиб 50-летний северянин. Мужчина из Мурманской области около 8 утра поехал на квадроцикле в СНТ "Весна 80".

- На прямом участке дороги он не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть, ударился головой об асфальт и от полученных травм скончался, - пишет со ссылкой на ОГИБДД по Псковскому району Псковская лента новостей.

Пока не сообщается, сел мужчина за руль трезвым или нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru