Житель Мурманской области погиб в Псковской области во время езды на квадроцикле

Пока не сообщается, сел мужчина за руль трезвым или нет. Фото: pln-pskov.ru
В Псковской области 26 июня погиб 50-летний северянин. Мужчина из Мурманской области около 8 утра поехал на квадроцикле в СНТ "Весна 80".
- На прямом участке дороги он не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть, ударился головой об асфальт и от полученных травм скончался, - пишет со ссылкой на ОГИБДД по Псковскому району Псковская лента новостей.
Пока не сообщается, сел мужчина за руль трезвым или нет.
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