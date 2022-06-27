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Общество27 июня 2022 11:27

Самые богатые - рыбаки: Мурманск оказался в лидерах по уровню отраслевых зарплат

Мурманск занял второе место среди российских городов по уровню отраслевых зарплат
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманск не дотянул лишь до московских банкиров, которые получают более 210 тысяч рублей.

Мурманск не дотянул лишь до московских банкиров, которые получают более 210 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"РИА Новости" составили топ российских городов, где наблюдаются самые высокие отраслевые зарплаты. В списке оказался и Мурманск.

Заполярная столица заняла второе место по уровню отраслевых зарплат.

- В этом северном морском городе в отрасли "Рыболовство и сельское хозяйство" можно претендовать на зарплаты до 193 тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании.

Мурманск не дотянул лишь до московских банкиров, которые получают более 210 тысяч рублей. Третью строчку в рейтинге занимают рыбаки, но уже из Магадана - им платят около 169 тысяч рублей в месяц.

Напомним: в Мурманской области выросла зарплата в 6 профессиональных сферах. Работодатели в среднем готовы платить северянам около 52 тысяч рублей.

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