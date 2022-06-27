Самые богатые - рыбаки: Мурманск оказался в лидерах по уровню отраслевых зарплат

Мурманск не дотянул лишь до московских банкиров, которые получают более 210 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"РИА Новости" составили топ российских городов, где наблюдаются самые высокие отраслевые зарплаты. В списке оказался и Мурманск.

Заполярная столица заняла второе место по уровню отраслевых зарплат.

- В этом северном морском городе в отрасли "Рыболовство и сельское хозяйство" можно претендовать на зарплаты до 193 тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании.

Мурманск не дотянул лишь до московских банкиров, которые получают более 210 тысяч рублей. Третью строчку в рейтинге занимают рыбаки, но уже из Магадана - им платят около 169 тысяч рублей в месяц.

Напомним: в Мурманской области выросла зарплата в 6 профессиональных сферах. Работодатели в среднем готовы платить северянам около 52 тысяч рублей.

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