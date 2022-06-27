Львиной доли блюд нет: в Мурманске открылся первый ресторан "Вкусно - и точка"

В длинных очередях людям стоять не приходится. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске после ухода McDonald's открылся первый ресторан "Вкусно - и точка" - он расположился на улице Ленинградской. Ранее, по опросам специалистов, каждый пятый мурманчанин сообщал, что не хочет посещать новую сеть.

В первый день ажиотаж небольшой, поэтому в длинных очередях людям стоять не приходится. Посетители отмечают, что после ребрендинга меню стало хуже.

- Львиной доли блюд нет. Выбор откровенно скудный, осталось только самое основное. Подают все в нейтральных упаковках, без логотипа, - сообщает паблик "Мурманск" (18+).

Старую вывеску известной сети сняли, но новую пока что не повесили.

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