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Общество27 июня 2022 9:50

В Мурманской области сохранится равномерная система оплаты за отопление

Отмечается, что в нынешней экономической ситуации есть риски при переходе на новую систему
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал такое предложение.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал такое предложение.

Фото: Александр ГЛУЗ

Мурманская область пока что не будет переходить на новую систему оплаты за отопление. Напомним: ее планировали ввести, чтобы летом северянам не приходилось платить за холодные батареи.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, сейчас лучше оставить равномерную систему 1/12, так как экономическая ситуация нестабильна и есть риски.

Так, могут вырасти расходы на оснащение домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии. А во-вторых, изменение ставки рефинансирования Центробанка усложняет расчеты и их проверку, связанные с корректировкой платежей.

Все это может спровоцировать накопление задолженности по платежам от населения, что будет влиять на прохождение отопительного периода.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал предложение министра.

- Этот вопрос действительно сегодня волнует многих. Если вы видите хоть малейший риск, что людям может стать хуже при переходе, мы переходить не будем. С учетом того, что вы сказали, предлагаю остаться на системе, которая есть сегодня, - отметил глава региона.

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