В Мурманской области сохранится равномерная система оплаты за отопление

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал такое предложение. Фото: Александр ГЛУЗ

Мурманская область пока что не будет переходить на новую систему оплаты за отопление. Напомним: ее планировали ввести, чтобы летом северянам не приходилось платить за холодные батареи.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, сейчас лучше оставить равномерную систему 1/12, так как экономическая ситуация нестабильна и есть риски.

Так, могут вырасти расходы на оснащение домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии. А во-вторых, изменение ставки рефинансирования Центробанка усложняет расчеты и их проверку, связанные с корректировкой платежей.

Все это может спровоцировать накопление задолженности по платежам от населения, что будет влиять на прохождение отопительного периода.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал предложение министра.

- Этот вопрос действительно сегодня волнует многих. Если вы видите хоть малейший риск, что людям может стать хуже при переходе, мы переходить не будем. С учетом того, что вы сказали, предлагаю остаться на системе, которая есть сегодня, - отметил глава региона.

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