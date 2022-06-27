В Мурманске из пожара спасли одного взрослого и эвакуировали трех детей

В пожаре сгорели вещи домашнего обихода на площади 6 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске 25 июня случился серьезный пожар на улице Свердлова. Несколько взрослых и детей эвакуировали, еще одного человека спасли.

- В пожаре сгорели вещи домашнего обихода на площади 6 квадратных метров. Пожарные спасли из квартиры человека, которых не пострадал при возгорании. Также из других квартир эвакуировали 7 человек, трое из которых - дети, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: в Мурманске из горящей квартиры на улице Карла Маркса спасли двух человек.

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