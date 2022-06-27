Житель Мурманска бил родственника электрошокером и бильярдным шаром

Злоумышленника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, задержали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

42-летний мурманчанин обратился в полицию, устав терпеть избиения и угрозы от соседа, который также приходится ему родственником.

Мужчины живут в доме на улице Мира и конфликты на бытовой почве возникают между ними постоянно и давно. На этот раз соседи были еще и пьяны.

- 54-летний нападавший для ударов использовал электрошокер, который носит с собой, а также завернутый в ткань бильярдный шар. Также мужчина угрожал родственнику убийством, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, задержали.

В отношении северянина возбудили уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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