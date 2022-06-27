Гремело знатно: в Мурманске удар молнии попал на видео

Молнии в городе увидишь не часто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью и утром 26 июня в Мурманске гремела гроза, удары молнии местные жители запечатлели на видео. Вспышки заметили в разных точках города.

- Громыхало хорошо так, почти как на юге. Разрядов 6-7 точно было, - отметили мурманчане в паблике "Погода в Мурманске".

Напомним: в Мурманске заметили шикарную двойную радугу.

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