С северными животными и сложной надписью: Мурманск украсил новый мурал

Мурал появился на проезде Связи Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске на подпорной стене на проезде Связи появился яркий мурал.

Автор создал большую каллиграфическую надпись, которую не так просто прочитать, а также изобразил северных животных на лоне природы.

- Когда фотографировал, то местные спрашивали, что же тут написано. Я был в замешательстве, ну не умею читать эти вензеля, увы! Но, пришлось напрячь умишко и удалось разобрать: "Солнце наполняет день чудесами", - отметил фотограф Олег Филонок.

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