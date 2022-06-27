«Смотрите под ноги!». Жители Кандалакши нашли гадюку [видео]

Гадюка обыкновенная - единственный вид змей, обитающих в Мурманской области. Фото: скрин видео

На юге области тех, кто любит лесные прогулки, ждет опасность.

– Уважаемые жители Кандалакши и района! Отправляясь в лес, смотрите под ноги. По пути к Питкулю попалась змея, - написал в паблике «Кандалакша онлайн» (18+) анонимный автор.

Гадюка обыкновенная - единственный вид змей, обитающих в Мурманской области. Убивать их категорически нельзя.

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