Усыпанный золотыми стразами. Участница "Миссис Вселенная-2022" из Мурманской области показала фигуру в купальнике [видео]

Татьяна Ларионова представляет Россию на "Мисс Вселенной".

Жительница Заозерска Татьяна Ларионова представляет Россию на международном конкурсе красоты и таланта "Миссис Вселенная 2022". Он проходит в Сеуле с 22 июня по 1 июля.

Впереди много конкурсов, а пока участницы красовались в фотосессии в купальниках.

- Легкий комплект нежно-бежевого цвета, усыпанный золотыми стразами, не остался незамеченным, - прокомментировала Татьяна Ларионова фотосессию.

Красавица надела купальник отечественного дизайнера.

Россиянка живет в военном городке, воспитывает детей, играет в КВН и работает парикмахером.

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