Вместо дороги - бетонные блоки. Дорогу к одному из популярных мест для отдыха в Мурманске перегородили

На въезде в карьер за Ледовым озером появились бетонные блоки. Фото: vk.com/i.murmansk

Карьер за Ледовым озером в Мурманске - одно из самых любимых мест для отдыха у северян. Дорога туда не самая легкая, поэтому многие горожане использовали машины. Но теперь на них к карьеру не проехать.

На въезде в него появились бетонные блоки, преграждающие путь авто. "КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в администрацию города.

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