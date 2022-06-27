Вместо дороги - бетонные блоки. Дорогу к одному из популярных мест для отдыха в Мурманске перегородили

На въезде в карьер за Ледовым озером появились бетонные блоки. Фото: vk.com/i.murmansk
Карьер за Ледовым озером в Мурманске - одно из самых любимых мест для отдыха у северян. Дорога туда не самая легкая, поэтому многие горожане использовали машины. Но теперь на них к карьеру не проехать.
На въезде в него появились бетонные блоки, преграждающие путь авто. "КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в администрацию города.
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