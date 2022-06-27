Главный архитектор нового океанариума в Мурманске отправится в командировку в Московский зоопарк

Ашот Татевосян - архитектор нового океанариума и представитель собственника - сообщил, что на этих выходных поехал в командировку в Москву. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже в середине июля может состояться перевозка животных из Мурманского океанариума в Московский зоопарк. Напомним: наш океанариум не смог получить лицензию и закрыт с 1 января.

Старое здание планируют снести и построить на его месте новое. На время работ, которые могут начаться в 2023 году и продлиться три года, ластоногих артистов планируют увезти в Московский зоопарк. Ашот Татевосян - архитектор нового океанариума и представитель собственника - сообщил, что на этих выходных поехал в командировку в Москву.

- Чтобы ознакомиться с условиями содержания ластоногих в лучшем зоопарке нашей страны, обсудить вопросы, связанные с безболезненной перевозкой из Мурманска в Москву, подготовить договор о временном содержании, провести консультации с профильными специалистами по вопросам переезда и содержания животных ,технологических решений проектирования нового Мурманского океанариума, - сообщил Ашот Татевосян.

Напомним: в областном веткомитете сообщили, что не запрещали перевозку животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru