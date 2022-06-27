Красивый, но опасный. В Мурманской области зацвело ядовитое растение

Багульник выглядит безобидно, но на деле не так прост. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области отцветает черемуха, но набирают силу сирень и рябину. Еще зацвело растение, которые выглядит безобидно, но на самом деле таит в себе угрозу - багульник.

Ядовито в нем все от листьев и до белых цветов (они особенно!). В больших количествах багульник может вызвать головокружение и тошноту. Так что его не стоит нюхать, лучше посмотреть на него издалека.

Напомним: в окрестностях Мурманска нашли первый подосиновик.

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