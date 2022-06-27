Красивый, но опасный. В Мурманской области зацвело ядовитое растение

Багульник выглядит безобидно, но на деле не так прост.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области отцветает черемуха, но набирают силу сирень и рябину. Еще зацвело растение, которые выглядит безобидно, но на самом деле таит в себе угрозу - багульник.
Ядовито в нем все от листьев и до белых цветов (они особенно!). В больших количествах багульник может вызвать головокружение и тошноту. Так что его не стоит нюхать, лучше посмотреть на него издалека.
Напомним: в окрестностях Мурманска нашли первый подосиновик.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru