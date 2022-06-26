В Кировске завершены поиски мужчины, не вернувшегося после купания в озере

Мужчину искали на суше и на воде. Фото: МЧС Мурманской области
24 июня оперативному дежурному МЧС от Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение об исчезновении жителя Кировска. Мужчина пошел купаться на озеро Верхнее Капустное и не вернулся.
– Гражданина обнаружили спасатели. Состояние удовлетворительное. В медицинской помощи не нуждается, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Для его поисков привлекли трех спасателей и плавсредство.
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