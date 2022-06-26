1812 человек в Мурманске остались без электричества из-за аварии

В Росляково произошла авария на воздушной сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 июня в Росляково произошла авария на электросети - воздушной линии.

– Без электричества остаются 8 многоквартирных домов, 1812 человек (454 несовершеннолетних). Обесточены 2 социально-значимых объекта: хлебозавод на улице Молодежной, 5 и школа №4 на улице Молодежной, 14, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Сейчас идет работа по устранению аварии.

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