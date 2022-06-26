На сутки лето закончится. 26 июня в Мурманской области будут ливни и дыхание Арктики

В воскресенье в Мурманской области будет солнечно, но уже не так тепло, как в субботу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Суббота, 25 июня, порадовала северян теплом. На юге области даже было более +20, на севере - чуть прохладнее. В ночь на воскресенье прошла сильная гроза. Конец недели будет в Мурманской области уже не таким жарким.

- После ливней ночью и ранним утром, на севере области усилится северный и северо-восточный ветер. Под таким натягом с Баренцухи я с трудом представляю температуру в городе выше +15...+16 даже при чистом небе. В центре и на юге области ливневые дожди пройдут как раз днем, но там жара (>+20) сохранится, - сообщает паблик "Погода в Мурмаске" (12+).

С понедельника тепло на Кольский полуостров должно вернуться.

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