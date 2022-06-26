"Умирала мучительно". В Апатитах устроили погоню за убийцей собаки

Водитель "УАЗа" сбил собаку и уехал. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

25 июня в Апатитах на улице Промышленной водитель на "УАЗе" серого цвета сбил собаку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в паблике "Наши Апатиты" (18+).

Как рассказали очевидцы, машину пытались догнать, водителю сигналили, но он смог скрыться. Собака умирала мучительно.

Собака умирала мучительно. Фото: vk.com/nashi_apatity

Северяне осуждают поступок земляка и призывают найти его для разбирательства со стороны правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru