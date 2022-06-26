"Умирала мучительно". В Апатитах устроили погоню за убийцей собаки

Водитель "УАЗа" сбил собаку и уехал.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
25 июня в Апатитах на улице Промышленной водитель на "УАЗе" серого цвета сбил собаку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в паблике "Наши Апатиты" (18+).
Как рассказали очевидцы, машину пытались догнать, водителю сигналили, но он смог скрыться. Собака умирала мучительно.
Собака умирала мучительно. Фото: vk.com/nashi_apatity
Северяне осуждают поступок земляка и призывают найти его для разбирательства со стороны правоохранительных органов.
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