"Молодец! Красиво". Над дорогой в Мурманской области низко пролетел парапланерист [видео]

Парапланериста заметили у реки Ура. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Северяне активно осваивают активный отдых. На озерах и реках можно увидеть каяки и SUP-доски, а еще парапланы.

Один такой, летящий прямо над дорогой, сняли на видео о реки Уры.

"Низко летит - к дождю", "Карлсон, ты ли это?", "Молодец, красиво летит", "Орлан", - так прокомментировали видео северяне. Некоторые отметили, что лететь прямо над дорогой очень небезопасно

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