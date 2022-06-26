Знатно гремело и поливало. Кольский полуостров захватили грозы

К вечеру субботы над Мурманском собрались тучи. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Прогноз синоптиков на выходные в Мурманской области сбылся: в субботу было тепло, но уже к вечеру стали сгущаться тучи, и в ночь на 26 июня Кольский полуостров стало сильно поливать.

Грозу слышали в разных населенных пунктах Заполярья. В Мурманске ее пик пришелся на 4 утра.

Как сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+), для областного центра эта была четвертая гроза.

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