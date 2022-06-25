В Мурманской области вертолетом спасают женщину с горы Юкспорр

Вечером 25 июня к месту поисково-спасательных работ вылетел вертолет санавиации. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманской области спасают женщину, которой потребовалась срочная медицинская помощь. Северянка находится в 200 метрах от вершины горы Юкспорр перевала Географов Кировска.

- Вечером 25 июня к месту поисково-спасательных работ вылетел вертолет санавиации МИ-8 совместно с группой спасателей Мурманского арктического аварийно-спасательного центра. Всего - 6 человек, 1 единица техники, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: ранее в Ловозерском районе вертолетом эвакуировали туриста, у которого случился инфаркт.

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