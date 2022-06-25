В Мурманске на улице Кильдинской нашли тело мужчины

Фото: vk.com/murmansk_dtp

25 июня в Мурманске нашли тело в овраге на улице Кильдинской. На месте работали спецслужбы.

- Следственным отделом Мурманска проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1983 года рождения. Каких-либо явных телесных повреждений при осмотре тела не нашли. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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