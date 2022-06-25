В Мурманске мужчина упал с высоты пятого этажа и умер

Следователи проводят проверку. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске 25 июня с высоты пятого этажа упал мужчина. Травмы оказались несовместимы с жизнью, северянин погиб. ЧП произошло на улице Сафонова, 17.

- Мужчина был местным жителем, 1987 года рождения. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним: в Мурманске нашли тело мужчины в овраге на улице Кильдинской.

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