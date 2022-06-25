26 июня DAVA будет выступать в Казани. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рэпер DAVA не приедет на День молодежи в Апатитах 26 июня. Напомним: ранее сообщалось, что он посетит праздник вместе с Андреем Малаховым и DJ Грув.

- Родные, кто из города Апатиты? Люблю ваш город, ждал встречи, но, к сожалению по независящим от меня причинам, в этот раз присоединиться к вам не смогу. Обязательно доберусь позже и мы еще точно увидимся, - написал исполнитель в своей официальной группе во "ВКонтакте".

Известно, что 26 июня DAVA будет выступать в Казани.

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