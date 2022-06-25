В Ловозерском районе вертолетом спасают пострадавшего мужчину

К месту происшествия спланирован вылет вертолета санавиации. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Ловозерском районе идут поисково-спасательные работы. Утром 25 июня в МЧС поступила информация, что мужчине, который находится в районе озера Райявр, требуется медицинская помощь.

- К месту происшествия спланирован вылет вертолета санавиации МИ-8 с совместной группировкой спасателей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Кандалакшском районе на водоеме обнаружили тела двух мужчин. Их нашли в 20 километрах от Зареченска.

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