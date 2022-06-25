"Реабилитируем ее": волонтеры рассказали о состоянии собаки Геры, которая нашлась в Заполярье спустя месяц

Песик потерял хозяев в страшном ДТП под Кандалакшей. Фото: Ольга Молокова

Недавно в Мурманской области завершились поиски собаки Геры, за которую переживали всей страной.

Напомним: песик потерял хозяев в страшном ДТП под Кандалакшей, но сам выжил и в стрессе бросился бежать куда глаза глядят. Четвероногого друга искали целый месяц. К счастью, он попал в ловушку, которую установили волонтеры.

О состоянии собаки, которая долго бродила по лесам и дорогам, рассказала волонтер группы помощи бездомным животным в Полярных Зорях.

- Герочка отлично себя чувствует! Конечно, после таких скитаний она немного нервная, но сейчас реабилитируем ее. Пока временно живет у меня на передержке. Финансовая помощь Герушке не нужна, - поделилась с "КП"-Мурманск" Ольга Молокова.

Позднее за питомцем приедет родственница погибших в ДТП северян - Марина Колногорова.

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