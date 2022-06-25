В Мурманске массовую драку сняли на видео

Что не поделили молодые люди - не известно. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске произошла массовая драка на улице Книповича. Шестеро молодых людей что-то не поделили. Конфликт попал на видео.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области, по данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: очевидцы опубликовали видео с места смертельного ДТП под аэропортом "Мурманск".

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