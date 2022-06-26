В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 4 человека

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 26 июня 2022 года, за последние сутки 4 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Умерли с марта 2020 года 3 332 человека. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 134 916 жителей Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru