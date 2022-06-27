Стало известно расписание движения нового мурманского автобуса №30

Автобус будет ходить по будням. Начало движения - в 7.00. Последние рейсы - в 18.00 - 19.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с 1 июля начинает курсировать новый автобус №30 «ул. Фрунзе – завод Севморпуть».

Маршрут будет такой: ост. ул. Фрунзе – ул. Советская – ул. Декабристов - проспект Кирова – ул. Академика Павлова – ул. Радищева – ул. Карла Маркса – ул. капитана Маклакова– ул. Скальная – ул. Мира – ул. Старостина - ул. Свердлова – ул. Алексея Хлобыстова – проспект Героев Североморцев – ул. Адмирала флота Лобова – ост. завод «Севморпуть» в обоих направлениях.

Автобус будет ходить по будням. Начало движения - в 7.00. Последние рейсы - в 18.00 - 19.00.

С расписанием движения можно ознакомиться на сайте АО "Электротранспорт".

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