В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 6 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 25 июня 2022 года, за последние сутки 6 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+3, всего 66364).

Умерли с марта 2020 года 3 332 человека. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 134 912 жителей Заполярья.

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