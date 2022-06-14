На фестивале "Териберка" выступят The Hatters

Организаторы начали знакомить будущих гостей с группами, которые выступят на главной сцене. Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 и 17 июля в Териберке в седьмой раз пройдет традиционный одноименный фестиваль. Организаторы начали знакомить будущих гостей с группами, которые выступят на главной сцене.

- Встречайте первого хедлайнера - 2022, The Hatters! - сообщили в группе "Териберка. Фестиваль".

Всего хедлайнеров будет пять.

Напомним: на фестивале будет работать фудкорт в режиме "Еда в одной руке", северяне и гости региона смогут попробовать Арктическую кухню.

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