На фестивале "Териберка" выступят The Hatters

Организаторы начали знакомить будущих гостей с группами, которые выступят на главной сцене.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
16 и 17 июля в Териберке в седьмой раз пройдет традиционный одноименный фестиваль. Организаторы начали знакомить будущих гостей с группами, которые выступят на главной сцене.
- Встречайте первого хедлайнера - 2022, The Hatters! - сообщили в группе "Териберка. Фестиваль".
Всего хедлайнеров будет пять.
Напомним: на фестивале будет работать фудкорт в режиме "Еда в одной руке", северяне и гости региона смогут попробовать Арктическую кухню.
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