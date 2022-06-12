Следком проводит проверку по факту смерти Виктора Краснослободцева из Апатитов

Тело мужчины нашли в реке. Фото: vk.com/severspas51

В следственном комитете Мурманской области проводят проверку по факту смерти 64-летнего Виктора Краснослободцева. Мужчину искали с 6 июня, когда он ушел на работу в Апатитах и не вернулся.

Известно, что тело северянина нашли в реке Белая.

- Следственным отделом Апатитов проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП"-Мурманск и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

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