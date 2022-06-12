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Общество12 июня 2022 12:54

Обычная прививка привела к трагедии. Для трансплантации стволовых клеток юной мурманчанке нужно собрать более полумиллиона рублей

Для девочки из Мурманска собирают почти 800 тысяч рублей на трансплантацию стволовых клеток
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Девочку может спасти трансплантация стволовых клеток. Фото: vk.com/valeriyahelpsos

Девочку может спасти трансплантация стволовых клеток. Фото: vk.com/valeriyahelpsos

Лере Щекуновой из Мурманска всего 6 лет, но она уже успела находиться по врачам.

– История болезни Лерочки началась в 2016 году, на 10-м месяце жизни, толчком к чему послужила прививка «Бубо-Кок», которая делается по возрасту всем детям. Именно в этот день у Лерочки случился первый приступ с остановкой дыхания, реанимацией, после чего произошел резкий откат в психо-речевом развитии ребенка, - рассказывают родные Леры.

Девочку может спасти трансплантация стволовых клеток. Для этого надо собрать почти 800 тысяч рублей. Деньги перевести легко - достаточно отправить всего одну СМС.

Узнать, как помочь Лере, можно в группе поддержки во «ВКонтакте».

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