Обычная прививка привела к трагедии. Для трансплантации стволовых клеток юной мурманчанке нужно собрать более полумиллиона рублей

Девочку может спасти трансплантация стволовых клеток. Фото: vk.com/valeriyahelpsos

Лере Щекуновой из Мурманска всего 6 лет, но она уже успела находиться по врачам.

– История болезни Лерочки началась в 2016 году, на 10-м месяце жизни, толчком к чему послужила прививка «Бубо-Кок», которая делается по возрасту всем детям. Именно в этот день у Лерочки случился первый приступ с остановкой дыхания, реанимацией, после чего произошел резкий откат в психо-речевом развитии ребенка, - рассказывают родные Леры.

Девочку может спасти трансплантация стволовых клеток. Для этого надо собрать почти 800 тысяч рублей. Деньги перевести легко - достаточно отправить всего одну СМС.

Узнать, как помочь Лере, можно в группе поддержки во «ВКонтакте».

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