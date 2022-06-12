11 июня в Мурманской области впервые отметили региональный День поисковика

День поисковика Мурманской области будет отмечаться каждый год во вторую субботу июня. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области 11 июня впервые отметили региональный День поисковика. В Долине Славы прошли торжественные мероприятия, посвященные памятной дате и старту областной «Вахты Памяти-2022».

- Поисковики вносят неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения: свои примером учат молодежь как важно знать, ценить и сохранять историю Отечества. Сохранить память и передать молодым – вот наша основная задача! – подчеркнула депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

Всего в регионе занимаются поисковой деятельностью более 20 отрядов. За последние годы поисковики нашли и захоронили более 15 тысяч защитников Советского Заполярья. Всего увековечены имена 10 тысяч человек.

Память воинов, погибших при защите Советского Заполярья, почтили минутой молчания. Затем к памятнику «Скорбящая мать» возложили цветы.

Во время праздника также открыли мемориал «Доблестным защитникам Советского Заполярья 1941-1945 гг.». Он был случайно найден несколько лет назад в районе Титовки. Поисковики его восстановили, привели в надлежащий вид и установили на 1462 километре автодороги Р-21 «Кола» напротив высоты 258,3, с которой начинается история поискового движения Мурманской области.

День поисковика Мурманской области теперь будет отмечаться каждый год во вторую субботу июня.

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