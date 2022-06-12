Завершены поиски пропавшего в Апатитах Виктора Краснослободцева

Мужчину искали почти неделю. Фото: vk.com/severspas51
В Мурманской области завершились поиски 64-летнего Виктора Краснослободцева. 6 июня мужчина ушел на работу к АНОФ-2 в Апатитах и не вернулся домой. К поискам в том числе привлекались владельцы квадрокоптеров.
К сожалению, минувшей ночью северянина нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "СеверСпас" (12+).
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в СУ СКР по Мурманской области.
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