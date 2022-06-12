В Кильдинстрое из горящей квартиры спасли кошку

Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет. Фото: vk.com/murman01

Утром 12 июня в Кильдинстрое случился пожар в доме на Набережной, 15. Дым шел из квартиры на пятом этаже.

- Выгорели ванная комната и туалет, оплавлена бытовая техника. Квартира закопчена по всей площади, обгорели обои, отделка потолка в коридоре и на кухне. Общая площадь пожара - 20 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из языков пламени огнеборцы спасли домашнюю кошечку.

В 09.34 пожар полностью потушили. На месте происшествия работали 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.

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