День России в Мурманске будет с дождями и грозами

12 июня в Мурманской области ожидаются грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

12 июня страна будет отмечать День России. В Мурманске запланирована обширная программа, но какая будет погода?

- Ожидается переменная облачность. Дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +9+14°, днем +16+21°, - обещает областной гидрометцентр.

Напоминаем, что купаться в Мурманской области нельзя, даже если очень жарко.

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