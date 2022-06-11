Музей Северного флота ждет посетителей

В музее Северного флота рады посетителям. Фото: Северный флот

Около недели назад мурманчане заметили на мусорке на улице Сафонова музейные вещи, в том числе стенды. И возмутились такому обращению с историей. Ситуация привлекла внимание не сразу, а когда ее опубликовали популярные паблики, а потом и СМИ.

В музее Северного флота, которому приписали экспонаты, рассказали, что вещи принадлежали расформированному Дому офицеров флота и ценности не представляют, так как являются копиями фотографий и документов.

- Стенды и планшеты изготовлены кустарным способом в 70-80 годах прошлого века и для дальнейшего использования не пригодны в связи с порчей материала. При утилизации стендов и планшетов ни один предмет (документ), относящийся к музейным экспозициям или архивам музея, выброшен не был, - пояснили в музее.

- Из захламленных подвальных помещений вынесли наглядную агитацию эпохи СССР, создающую пожароопасную обстановку. Выбрасывали, не задумываясь о том, что черно-белые фотографии военнослужащих на фоне мусорных баков выглядят, мягко говоря, неуместно. Очень хочется, чтобы эта поучительная история, напомнившая мурманчанам о существовании в их городе музея Северного флота, повысила его посещаемость. Если каждый прочитавший новости о «выброшенном на помойку флотском музее» придет и ознакомится с его экспозициями, то это будет лучшим вкладом в сохранение отечественной истории, чем возмущенные комментарии в интернете, - отметили в пресс-службе Северного флота.

Музей находится на улице Торцева, 15.

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