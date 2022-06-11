На дороге Кола - Серебрянские ГЭС перевернулась машина, есть пострадавшие

Машина улетела в кювет и перевернулась. Фото: vk.com/murman01

11 июня на 37 километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС произошло ДТП с пострадавшими. Здесь улетел в кювет и перевернулся SsangYong Kyron.

- Произведен осмотр места происшествия на предмет розлива горюче-смазочных материалов и аварийно-спасательные работы. В результате ДТП пострадала женщина, госпитализирована в областную больницу, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: 10 июня под Кицей в ДПТ погибли два человека, один пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru