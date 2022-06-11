На улице жара, но в реках и озерах вода - лед! Купаться в Мурманской области нельзя

Как бы не было жарко, купаться нельзя.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
11 июня в Мурманской области выдался на редкость погожий денек. В каких-то населенных пунктах столбик термометра подобрался к +20, а где-то и преодолел его.
Но как бы жарко не было на улице, купаться нельзя!
- Температура воды в реке Кола на 10 июня была +12. На более крупных водоемах не дошла и до +10. Короче, лед, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).
Купаться в водоемах нельзя не только из-за холодной воды, но и из-за подводных течений, илистого двойного дна и обилия мусора. Подробнее - читайте в нашем материале.
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