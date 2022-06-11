Музей Северного флота про экспонаты на помойке: "Подлинные документы и экспонаты продолжают занимать свое почетное место"

Документы выкинули на помойку. Фото: vk.com/murmanskgroup

На помойке на улице Сафонова в Мурманске обнаружили документы и экспонаты музея Северного флота. Северяне были возмущены таким обращением с памятью. Ситуацию прокомментировали в самом музее.

- До 2012 года в здании современного Военно-морского музея на улице Александра Торцева, 15, располагался Дом офицеров флота, который 23 апреля 2012 года был расформирован. Вся наглядная агитация, находящаяся в помещениях, занимаемых Домом офицеров, была складирована в одном из подвальных помещений здания. В этом году при проверке пожарной безопасности здания было сделано замечание о захламлении подвальных помещений горючими предметами, - сообщили сотрудники Военно-морского музея Северного флота.

Они проверили ценность материалов. Оказалось, что многое - это только копии документов и фотографий.

- Документы, размещенные на стендах, исторической ценности не представляют. Стенды и планшеты изготовлены кустарным способом в 70-80 годах прошлого века и для дальнейшего использования не пригодны в связи с порчей материала. При утилизации стендов и планшетов ни один предмет (документ), относящийся к музейным экспозициям или архивам музея, выброшен не был, - уточнили в музее. - Все подлинные документы и экспонаты продолжают занимать свое почетное место в экспозиционных залах музея и в его фондах.

Впрочем, северяне все равно считают, что утилизировать документы надо было иным способом, а не просто выкинуть на улицу.

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