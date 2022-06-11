Северян ждут на празднике в военно-патриотическом парке "Патриот"

С 11.00 до 16.00 11 июня в "Патриоте" пройдет праздник. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Ко Дню России в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в Кильдинстрое пройдет праздник. Северян ждут 11 июня с 12.00 до 16.00.

- В программе - концерт, выставка современного и исторического оружия, военной техники, мастер — класс и соревнования уличных спортсменов, показательные выступления гиревиков, спортивно-тактическая игра "Патриот" с применением оборудования для игры "Лазертаг", турнир по стрельбе из пневматической винтовки, пистолета и традиционного лука. Гостей праздника ожидает каша на костре и чайная пауза, - сообщили организаторы.

Найти "Патриот" можно по адресу ул. 2-й военный городок, координаты 68°49'18.3"N 33°07'15.4"E.

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