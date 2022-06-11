"Разве ребята заслужили, чтобы память выкинули": документы музея Северного флота нашли на помойке

Документы выкинули на помойку. Фото: vk.com/murmanskgroup

Жители Мурманской области негодуют: документы из музея Северного флота, который находится в Ленинском округе Мурманска, выкинули, словно мусор.

- Жители дома Сафонова 32/19 возмущены: сотрудники музея уничтожают архив! Материалы вынесены на помойку, в открытом доступе архивные документы: указы, фотографии и другое.. Разве ребята заслужили, чтобы память, так открыто выкинули на помойку? - возмущаются северяне в группе "Мурманск" (18+).

"КП"-Мурманск" обратилась за официальным комментарием.

Ситуацию прокомментировали в самом музее. Выкинули вещи, принадлежавшие расформированному Дому офицеров флота.

- Документы, размещенные на стендах, исторической ценности не представляют. Стенды и планшеты изготовлены кустарным способом в 70-80 годах прошлого века и для дальнейшего использования не пригодны в связи с порчей материала. При утилизации стендов и планшетов ни один предмет (документ), относящийся к музейным экспозициям или архивам музея, выброшен не был, - уточнили в музее. - Все подлинные документы и экспонаты продолжают занимать свое почетное место в экспозиционных залах музея и в его фондах.

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