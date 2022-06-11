Сотрудники УФСБ провели обыски в администрации ЗАТО Александровск и в мурманских офисах

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в администрацию ЗАТО Александровск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец рабочей недели в Мурманской области завершился обысками, которые в администрации ЗАТО Александровск и офисах в переулке Терский, 3 в Мурманске провели сотрудники УФСБ. Поводом стало подозрение в причастности должностных лиц к коррупционным преступлениям.

- Обыски прошли с целью изъятия документации по реализации объектов недвижимости, ранее находившихся в муниципальной собственности, по заниженной стоимости, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Мурманской области Алена Нефедова.

Напомним: ранее сотрудники ФСБ помогли установить причастность экс-главы администрации Зеленоборского к получению взятки. В октябре 2021 года ФСБ провела обыски в Доме молодежи Мурманска, их связали с реконструкцией кинотеатра "Родина". А из-за авианосца "Адмирал Кузнецов" могли пройти обыски на 35 СРЗ.

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