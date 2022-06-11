На берегу озера в Мурманской области нашли лодку без рыбака

Лодку нашли на берегу без весел. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Рыбаков в Мурманской области просят помочь с поисками товарища.

- На 161 километре по "финке", на берегу озера, обнаружена лодка с мотором. В лодке - спиннинг, бак для лодочного мотора "Тохатсу" 9.8 литра с бензином, лодочный насос, черная куртка. Весел нет. Лодка ПВХ, полусдутая, ни хозяина, ни машины нет. Может, человек упал за борт… Поделитесь со знакомыми рыбаками! На погранпосту предупредил, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Дмитрий Иоанов.

Напомним: с 26 мая ищут двух пропавших жителей Алакуртти, уехавших на рыбалку.

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