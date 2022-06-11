15-летняя жительница Мурманска ушла из дома и пропала, ее ищут месяц

Александру ищут месяц. Фото: "МурманСпас"

Поисковый отряд "МурманСпас" объявил новый поиск. 15-летняя Александра Шемет еще 15 мая ушла из дома на улице Приморской в Росляково и пропала.

На момент исчезновения девушка была одета в светло-розовую куртку, белую кофту с капюшоном, синие джинсы и серые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или 40-61-10 или в "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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