В центре Мурманска столкнулись машина и мотоциклист, пострадали два человека

ДТП произошло у железнодорожного вокзала. Фото: vk.com/pvm51/Алексей Липницкий

Вечером 10 июня в центре Мурманска произошло ДТП с пострадавшими.

- В 20.30 в районе дома №16 на улице Коминтерна столкнулись Renault и мотоцикл. В результате ДТП пассажир Renault и мотоциклист получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: 10 июня на улице Баумана машина сбила девочку.

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