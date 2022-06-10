Житель Кандалакши с ружьем доказывал соседям, что имеет право шуметь

У буйного мужчины изъяли гладкоствольное охотничье ружье и патрон к нему. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительнице Кандалакши пришлось искать защиту у полиции из-за буйного 56-летнего соседа. Тот шумел в квартире, и северянка пошла его успокоить. Но вместо спокойного общения случилась ссора.

На следующий день с соседом пошел разговаривать уже муж женщины, но снова вышел конфликт.

- Хозяин квартиры начал угрожать мужчине убийством. В подтверждение своих намерений злоумышленник вынес из комнаты ружье и направил его в сторону соседа, продолжив свои угрозы. Гость, испугавшись, покинул квартиру и вызвал сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

У буйного мужчины изъяли гладкоствольное охотничье ружье и патрон к нему. Сейчас в отношении шумного северянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ, он находится под подпиской о невыезде.

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