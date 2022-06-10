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Общество10 июня 2022 14:45

В детские сады Мурманской области поставили 16 тысяч литров сомнительного молока

Продукция была неизвестного происхождения
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Продукцию ввело в оборот предприятие-фантом из Забайкальского края.

Продукцию ввело в оборот предприятие-фантом из Забайкальского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Весной в соцучреждения Мурманской области, в том числе в детские сады, поставили более 16 тысяч литров пастеризованного молока неизвестного происхождения. Продукцию ввело в оборот предприятие-фантом из Забайкальского края.

- В адрес получателей молока направили информационные письма для принятия мер по изъятию из оборота небезопасной продукции. Информация о выявленных нарушениях направлена в администрации муниципалитетов и в правоохранительные органы, - сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

3 июня ведомство выдало поставщику предостережение. Организации теперь нужно принять меры, чтобы обязательные требования законодательства были соблюдены.

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