В Мурманске пройдет мастерская для НКО «Краудфандинг – бессрочный проект»

На мастерской узнаем что такое краундфандинг, какие бывает платформы, как пользоваться этим ресурсом и многое другое! Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 июня в рамках реализации проекта «Ресурсный центр по поддержке СО НКО», оператором которого в 2022 году является частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск» состоится практическая мастерская для представителей некоммерческих организаций на тему «Краудфандинг – бессрочный проект».

На мастерской узнаем что такое краундфандинг, какие бывает платформы, как пользоваться этим ресурсом и многое другое! Плюс на практике попробуем составить и оформить проект на краудфандинговой платформе.

Мастерская состоится 15 июня с 14 до 17.00, на базе Социального центра – SOS Мурманск, расположенном по адресу г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 31/1. Ведущий - Антонова Ольга Ивановна, менеджер проекта «Ресурсный центр по поддержке СО НКО», руководитель нескольких НКО.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке или в группе в ВКонтакте.

По всем вопросам участия в мастерской можно обращаться к руководителю проекта «Ресурсный центр по поддержке СО НКО» - Зубовой Наталии Васильевне, тел. +79113322284.

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